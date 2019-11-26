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"الفاو" تنظم ورشة عمل حول حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري

03:26 ص الثلاثاء 26 نوفمبر 2019
"الفاو" تنظم ورشة عمل حول حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري

الفاو

(مصراوي):

تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات للبشرية.

وتعتبر الهجرة ظاهرة متزايدة الأهمية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وذات تأثير كبير على المشهد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المنطقة، وتناقش الورشة تقليص الدوافع السلبية للهجرة؛ مما يستلزم معالجة التباينات في الازدهار الاقتصادي والقدرة على الصمود، ليس فقط على المستوى الدولي ولكن أيضا بين الأقاليم والمجتمعات داخل البلدان.

وتهدف الورشة إلى تعزيز حوار السياسات داخل البلدان في المنطقة (بما في ذلك مختلف المستويات الحكومية)؛ بهدف تطوير سياسات متماسكة تعالج العوامل السلبية الدافعة للهجرة من خلال التحول الزراعي المستدام والشامل، وتعظيم مساهمة الهجرة في التنمية الريفية باستخدام نهج متكامل متعدد القطاعات يشمل مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة.

الفاو الهجرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات للبشرية

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