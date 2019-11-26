الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء: تحذير و4 نصائح (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، لتكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بحوالي 4 إلى 5 درجات مئوية.

وقالت شاكر لـ"مصراوي"، إن الطقس الثلاثاء دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من العام على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد أثناء ساعات النهار، مائل البرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية "السلوم ـ مطروح ـ الإسكندرية"، يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وخاصة الطرق المكشوفة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعة الرياح المتوقعة تتراوح من 18-20 عقدة بما يعادل 36 كيلو متر في الساعة، لكنها لن تصل لحد العاصفة.

ونوهت إلى وجود نشاط للرياح على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، أما البحر الأحمر فهو معتدل ومهيأ لكافة عمليات الصيد والملاحة.

ونصحت "شاكر"، المواطنين بخصوص التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد حاليًا، بمتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة اليومية، وأماكن سقوط الأمطار، لتحديد نوعية الملابس.

كما نصحت بارتداء الملابس الثقيلة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، محذرة من الرمال والأتربة المثارة خاصة لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية، بالإضافة إلى القيادة بهدوء على الطرق نظرًا لانخفاض الرؤية مع الأتربة والرمال المثارة.

وتابعت: "ما زلنا نعيش فصل الخريف الذي يتسم بفترة التقلبات الجوية، وبصفة عامة يفضل اصطحاب "جاكيت" أثناء الوجود خارج المنزل خلال الساعات المتأخرة من الليل أو من الساعات المبكرة من الصباح".

وتعيش البلاد حالة من التقلبات الجوية في درجات الحرارة، ونشاط نشاط للرياح على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وخاصة الطرق المكشوفة، حيث تتراوح سرعة الرياح من 18-20عقدة بما يعادل 36 كيلو متر في الساعة، لكنها لن تصل لحد العاصفة، بالإضافة إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على السواحل الغربية "السلوم ـ مطروح ـ الإسكندرية".