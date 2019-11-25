"قومي المرأة" يطلق حملة طرق الأبواب للقضاء على ختان الإناث

كتبت - نور العمروسي:

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من حملة (طرق الأبواب) التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، في 8 محافظات هي (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان)، وذلك في إطار حملة (الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة) التي ينظمها المجلس تحت شعار (احميها من الختان).

وأشار المجلس- في بيان اليوم الاثنين- إلى أن حملة (طرق الأبواب) تستهدف نشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث، وخلق رفض مجتمعي للثقافات الموروثة والمتعلقة بربط الختان بالدين، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، كما تستهدف دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعي الرافض للختان وتنسيق الجهود بينها، وذلك بالاعتماد على الواعظات والراهبات.

وأوضح أن حملة (أحميها من الختان) تنقسم إلى مرحلتين، حيث تنطلق فعاليات المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر الجاري، فيما تنطلق فعاليات المرحلة الثانية خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر المقبل بالمحافظات السالف ذكرها.

وأضاف أن الحملة تتضمن رسائل توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، كما سيتم توضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

ولفت المجلس القومي للمرأة إلى أن الحملة تتضمن مجموعة من الأنشطة بجانب طرق الأبواب، حيث يتم تنظيم قوافل تثقيفية وعروض فنية للمسرح التفاعلي، وندوات لمكتب شكاوى المرأة.