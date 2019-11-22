وزيرة الثقافة تهنئ غادة والي: فخر لكل امرأة مصرية

كتب - محمد عاطف:

هنأت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتوليها منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

وقالت عبدالدايم، في بيان اليوم الجمعة، إن اختيار غادة والي لهذا المنصب فخر لكل امرأة مصرية، وتأكيد للثقة فى إمكانات الشخصية المصرية القادرة على تحقيق النجاح، كما يعكس صدى الإنجازات التى تتحقق علي أرض الوطن.

وأشارت إلي أن هذا الاختيار الذى يأتى امتداداً لسلسلة حلقات المشاركات المصرية فى تنفيذ مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه.

كانت وزارة الخارجية قد رحبت بما أعلنته الأمم المتحدة حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش" باختيار الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، نظرا لما تتمتع به الوزيرة من خبرة وكفاءة ممتدة تؤهلها لتولي هذا المنصب، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء، ويحقق أهداف المكتب إزاء مواجهة التحديات الناشئة عن الجريمة والجريمة المُنظمَة، وانتشار ظاهرة المخدرات والإدمان.