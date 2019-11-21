محافظ القاهرة يكرم الفائزين بجائزة التميز الحكومي

السيسي يلغي قرارًا بتعيين سفيرة بعد 77 يومًا من إصداره

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الجهود المبذولة من جانب المحافظة لتكوين جهاز إداري كفء فعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية ورضا المواطنين، والعمل منذ فترة طويلة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية التي يتم إنشاءها بالأحياء والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد والتحول من النظام الورقي للنظام الرقمي بالتعاقد مع إحدى شركات الدفع النقدي تسهيلًا على المواطنين لسداد مستحقات المحافظة من أي منفذ للشركة داخل مصر.

وأضاف عبدالعال، خلال حفل تكريم الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي، اليوم الخميس، أن فوز العاصمة بـ4 مراكز ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي يعد دافعًا قويًا لتعزيز الروح التنافسية وثقافة التميز على مستوى أحياء القاهرة الأمر الذي سينعكس بأثر إيجابي على المواطن بالارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز وسيساعد على تنمية القدرات البشرية وتطوير الجهاز الإداري بالأحياء وهو ما سيساعد على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وكرم عبدالعال، الفائزين من العاملين بالمحافظة بجائزة التميز الحكومي حيث حصل حي مصر الجديدة على جائزتين وهما المركز الثالث لجائزة المؤسسة المتميزة والمركز الثالث لجائزة المراكز التكنولوجية، وحصل مركز تكنولوجي حي المعادي على المركز الثاني لجائزة المراكز التكنولوجية، كما حصل المهندس أحمد الدميري، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة على المركز الثالث لأفضل مدير عام.

كما كرم المحافظ، أبناء المحافظة الذين اجتازوا دورات مركز التنمية المحلية بسقارة لإعداد قادة المستقبل وهم حسام الدين رأفت، وعاطف صلاح الدين السيد، وبنان محمود عبدالتواب،

ومحمود محمد كامل، ومحمود محمد أحمد، بالإضافة إلى ابتسام تبع علي حسن، الحاصلة على ماجستير إدارة الأعمال الدولي بالجامعة الفرنسية بالقاهرة.

وشمل التكريم أعضاء لجنة المتابعة والتنسيق والإشراف على اشتراك المحافظة في مسابقة التميز الحكومي برئاسة اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وعضوية كل من محمد الزيات، رئيس الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات، وخالد مصطفى، مدير إدارة الإعلام، وسيد بدري، مستشار المحافظ للمعلومات، وأميرة خميس، مدير عام المكتب الفني للمحافظ، ورانيا حسن، مدير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، ورجائي محمد، رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية.

كما شمل التكريم أيضًا مجموعة من شباب العاملين الذين شاركوا في أعمال اللجنة وهم أحمد عبده وهدى عبدالحكيم، وبنان محمود، ووسام إسماعيل، ولبنى حسنين.