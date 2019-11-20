رفع المخلفات المتراكمة على الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم البدء في رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق، ومناطق الخدمات، والمناطق الشاغرة بمنطقة التوسعات الشمالية (2000 قطعة) بالمدينة، والتي تقدر بحوالي أكثر من 5 ملايين متر مكعب، وذلك للحفاظ على بيئة نظيفة ولإظهار المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأضاف رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة ٦ أكتوبر، وتحت إشراف لجنة من الجهاز وبالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

وفي سياق آخر قال المهندس شريف الشربيني، حسب بيان: تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء، وجارٍ دراسة أماكن تجمعات المياه بالمدينة، وتكليف مسئولي الجهاز برصد هذه التجمعات، ويجري حاليًا ربطها على شبكة الصرف الصحي الرئيسية عن طريق تركيب بلاعات أمطار إضافية، ووضع حلول للتجمعات البعيدة عن شبكة الصرف الصحي.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: يأتي ذلك في إطار جهود جهاز المدينة لمواجهة الأمطار الشديدة والسيول، مشيراً إلى أنه يجري مراجعة المعدات المتواجدة بالمدينة للتعامل مع أية حالات طارئة.