  • عاجل:"رد الجميل"... تفاصيل وديعة بنك ناصر الأعلى فائدة في مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    المنتخب الأولمبي سد النهضة ممالك النار أسعار الفائدة صابرين احتجاجات إيران البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب احتجاجات لبنان

    صحيفة ألمانية: القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية يعرض عملية السلام للخطر

    11:01 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2019
    صحيفة ألمانية: القرار الأمريكي بشأن المستوطنات الإسرائيلية يعرض عملية السلام للخطر

    المستوطنات الإسرائيلية

    كولونيا- (د ب أ):

    ذكرت صحيفة "كولنر شتات-أنتسايجر" الألمانية أن القرار الأمريكي بعدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي يعرض عملية السلام في الشرق الأوسط للخطر.

    وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء: "الولايات المتحدة لا تعارض بذلك فقط آراء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من حلفائها في منطقة الشرق الأوسط. فقد اعتدنا على ذلك من ترامب. الأسوأ من ذلك هو أن الحكومة الأمريكية تعطي أولولية كاملة لقانون الأقوى - إسرائيل - على القانون الدولي".

    وأضافت الصحيفة: "وعلى عكس ادعاء (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو، فإن هذا لن يدعم مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. بل على العكس - إنه يهدد بوضع عملية سلام نائمة بالفعل في غيبوبة تامة".

    المستوطنات الإسرائيلية واشنطن الاحتلال الاسرائيلي عملية السلام

    الخبر التالى:

    بدء المحادثات الثنائية بين السيسي وميركل
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان