20 عمارة جاهزة.. الإسكان تعلن تسليم دفعة جديدة من شقق "دار مصر"- صور

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غدًا.. الإسكان تبدأ تسليم الأراضي المتميزة والأكثر تميزًا بمدينة بدر

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كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ هيئة المجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من شقق دار مصر بالمرحلة الأولى بمنطفة الأندلس.

وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن مرحلة التسليم الجديدة تشمل 480 وحدة سكنية (20 عمارة) بالمرحلة الأولى (كود 123)، بالإضافة إلى وحدات الدورين الأرضي والأخير المتبقية من المرحلتين الأولى والثانية (كود 423) بمنطقة الأندلس.

وأضاف النجار، أن عمليات التسليم بدأت للعمارات الجاهزة والتي تشمل أرقام (31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 20 – 21 – 22 – 29 – 30 – 1 – 2 – 23 – 24 – 25).

وأكد رئيس الجهاز، أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان بفرع التجمع الخامس لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.