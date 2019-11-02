"ارتدوا جواكيت خفيفة".. نصيحة وتحذير من الأرصاد للمواطنين

كتب– أسامة علي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس معتدل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت شاكر لـ"مصراوي"، أن حالة الطقس مستقرة على أنحاء الجمهورية حتى نهاية الأسبوع، موضحة أنه يسود طقس معتدل على أنحاء البلاد، مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والقاهرة، مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت مدير مركز الاستشعار عن بعد، السائقين أثناء القيادة من كثافة الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والصحراوية، محذرة المواطنين: "أرجو القيادة بهدوء أثناء السير على الطرق"، كما أشارت إلى أن هناك تجمع للسحب المنخفضة المتوسط على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية المواطنين.

وأشارت إلى أن رياح معتدلة على معظم المناطق، وتنشط على جنوب سيناء خاصة شرم الشيخ والغردقة وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ونصحت شاكر، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية في الساعات المتأخرة من الليل، وفي فترة الصباح المبكر بالنسبة لطلاب المدارس ارتداء جواكيت خفيفة.​