يستغلوها في الاستحمام.. طلب إحاطة بشأن إهدار مياه الشرب بالمساجد

كتب - أحمد علي:

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيري الأوقاف والإسكان، بشأن إهدار المياه في المساجد بشكل مستفز دون رقابة أو توعية من الجهات المعنية.

وقال "المسعود": تنتشر بشكل كبير عمليات إهدار المياه في المساجد، نتيجة عدة أسباب أبرزها إسراف المصلين في استخدام المياه وقت الوضوء وعدم اهتمام إدارة المساجد بصيانة صنابير المياه وترك العمال هذه الصنابير مفتوحة، وكذلك استغلال مياه المساجد في غير أغراض الصلاة والتنظيف وتوصيلها لرش الشوارع بالقرب منه وغير ذلك الكثير.

وأضاف، أنه هذا الأمر مخالف للسنة النبوية، التي ذكرت أهمية ترشيد استخدام المياه، حيث أنه من السنة المتبعة عن رسول الله صل الله عليه وسلم، أن التوفير في مياه الوضوء يجب أن يلتزم به كل مسلم.

وأوضح أن الإهدار بسبب أن "المياه ببلاش"، خاصة وأن وزارة الأوقاف هي من تسدد الفواتير، مما يتطلب معه إجراءات توعية حقيقية وإشراف على استخدام المياه بالمساجد.

وأشار إلى أن سوء استخدام للمياه داخل المساجد، وصل إلى أن هناك مصلون تجدهم يخلعون ملابسهم ويستغلون دورات المياه من أجل الاستحمام، بل تجاوز الأمر ذلك فأصبح عدد من النساء في بعض القرى يذهبن لملء المياه واستخدامها في الشرب داخل البيوت.