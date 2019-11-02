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    600 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر بمناسبة المولد النبوي

    03:27 م السبت 02 نوفمبر 2019
    600 جنيه مكافأة للعاملين بالأزهر بمناسبة المولد النبوي

    الدكتور أحمد الطيب

    كتب - محمود مصطفى:

    قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، صرف 600 مكافأة للعاملين بالأزهر عدا الجامعة بمناسبة المولد النبوي الشريف. بحسب بيان صحفي.

    ومن المقرر أن تصرف المكافأة للعاملين بالمشيخة والمناطق الأزهرية ومجمع بالبحوث الإسلامية، والجامع الأزهر.

    كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرر صرف مكافأة 800 جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف، لجميع العاملين بالجامعة.

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    أحمد الطيب المولد النبوي الأزهر الشريف

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