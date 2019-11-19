لتجنب الحوادث.. 4 تعليمات جديدة من السكة الحديد لطوائف التشغيل

كتب- أسامة علي:

أصدرت هيئة السكة الحديد، تعليمات جديدة لطوائف التشغيل بالقطارات، لتجنب الوقوع في أي أخطاء قد تتسبب في حوادث وكوارث تمس حياة الركاب والهيئة ككل.

وينشر مصراوي توصيات السكة الحديد في منشور رسمي للعاملين، وهي:

- التأكيد على خدمات القطار (السائق والوقاد)، وعدم ترك القاطرة أو القيادة المعين لها مطلقا إلا في الحدود التي تنص عليها لائحة سلامة التشغيل، وعندما يترك قائد القاطرة أو القيادة لسبب ما، فيجب عليه تأمينها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنعها من التحرك.

- ضرورة التأكيد على أنه لا يجوز تحريك أي قاطرة ما لم يوجد به قائد القطار ومساعده إلا في الأحوال المنصوص عليها في اللائحة.

- عدم القيام من أرصفة المحطات عند ملاحظة أشخاص "مسطحين" على القاطرة أو بين القاطرة والعربات، واستدعاء ناظر المحطة لاستدعاء الشرطة لنزول المخالفين، وعمل اللازم نحوهم.