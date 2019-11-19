الأرصاد تعلن بيان حالة الطقس ليوم الأربعاء (نصائح خاصة للطلاب)

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الأربعاء، موضحا أنه يتسم باستقرار واعتدال الأحوال الجوية ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية على أغلب الأنحاء.

وأوضح شاهين لمصراوي، اليوم، أن كميات السحب تقل على أغلب أنحاء الجهورية، وتنخفض فرص سقوط الأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر خاصة على حلايب وشلاتين، بخلاف ذلك الأحوال الجوية مستقرة على معظم الأنحاء.

وأشار إلى أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية وتتراوح على السواحل الشمالية من 25 إلى 26 درجة مئوية، والوجه البحري والقاهرة من 26 إلى 27 درجة، وعلى محافظات شمال الصعيد تصل لـ 28 درجة، وجنوب الصعيد من 28 إلى 29 درجة مئوية.

ونصح شاهين، المواطنين، بمتابعة النشرة الجوية بشكل يومي للتعرف على درجات الحرارة اليومية لتحديد نوعية الملابس، حيث لا زلنا نعيش فصل الخريف ويفصلنا شهر تقريبا عن الشتاء ونحن نعيش فترة تقلبات جوية، وبصفة عامة يفضل اصطحاب "جاكيت" أثناء التواجد خارج المنزل خلال الساعات المتأخرة من الليل أو من الساعات المبكرة من الصباح.

كما نصح طلاب وتلاميذ المدارس ضرورة ارتداء قميص بكم وتيشيرت تحت القميص، لمنع التعرض لنزلات برد، حيث إن الحرارة ترتفع خلال فترة الظهيرة فيتخلص الأولاد من الجاكيت فتبدأ الإصابة بنزلات البرد أما التيشيرت من الصعب خلعه.

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