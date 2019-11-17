​شعراوي أمام "محلية النواب": برنامج تنمية قنا وسوهاج يحظى باهتمام الرئاسة

كتب- محمد نصار:

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، والممول بقرض من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار بالإضافة إلى 457 مليون دولار من الحكومة المصرية.

وقال شعراوي أمام اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، إنه تم وضع واعتماد الخطة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى، بإجمالي استثمارات 4.1 مليار جنيه بواقع 2.7 مليار جنيه من تمويل قرض البنك الدولي، و1.4 مليار جنيه من المكون المحلي، بإجمالي بلغ عددها 576 مشروع بالمحافظتين حيث تم الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعًا.

وأضاف شعراوي أن جميع مشروعات مكون القرض تم طرحها وترستيها وتم الانتهاء من تنفيذ 20 مشروعًا من إجمالي 86، والمشروعات تحت التنفيذ حاليًا ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة (38 مشروعًا في قنا و48 في سوهاج)، وفي معظمها مشروعات صرف صحي والتي تتطلب مدة تتعدى العام للانتهاء من تنفيذها.

أما على صعيد المكون المحلي، قال الوزير إنه جرى الانتهاء من 419 مشروعًا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019، وجاري الانتهاء من 51 أخرى من المكون المحلي في المحافظتين.

وحول الإطار التخطيطي والتشاركي للبرنامج، قال الوزير إنه تم إعداد خطة التنمية المتكاملة متوسطة الأجل (2019-2022) لكل من محافظتي سوهاج وقنا، وإعداد منظومة مطورة للتخطيط المحلي وبرامج جديدة للتنمية المحلية بما يضمن توزيع الاختصاصات والتكامل بين الخطط (مديريات الخدمات والهيئات والشركات التابعة على المستوى المحلي)، بالإضافة إلى إعداد خطط سنوية للتشغيل والصيانة، بما يساعد للحفاظ على استثمارات البرنامج وإطالة عمر المرافق التي يتم إنشائها من خلال البرنامج.

وأكد شعراوي أن البرنامج يتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصورة مستمرة، ويعتبره أحد المشروعات القومية الكبرى التي تنفيذها الحكومة بالتنسيق مع البنك الدولي.



​