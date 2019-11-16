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النيابة الإدارية تهدي وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم

09:58 م السبت 16 نوفمبر 2019
النيابة الإدارية تهدي وزير الأوقاف نسخة من القرآن الكريم

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أهدى المستشاران عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة هيئة النيابة الإدارية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نسخة من كتاب الله (القرآن الكريم)، تقديرًا لجهوده في خدمة الدعوة وخدمة القرآن الكريم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها السبت، أن ذلك جاء خلال حفل مهيب بمناسبة ذكرى مولد الهادي الحبيب سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم، وبحضور نخبة من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.

مختار جمعة وزير الأوقاف النيابة الإدارية

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