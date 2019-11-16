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    السيسي في ألمانيا غدًا لحضور اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

    05:16 م السبت 16 نوفمبر 2019
    السيسي في ألمانيا غدًا لحضور اجتماعات قمة العشرين وأفريقيا

    الرئيس السيسي

    برلين - أ ش أ:
    يسافر الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا إلى العاصمة الألمانية برلين؛ للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا التي أطلقتها الرئاسة الألمانية عام ٢٠١٧ على هامش اجتماعات المجموعة، بهدف دعم التنمية في البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها خلال رئاستها لمجموعة العشرين، ويجمع الاتفاق الدول الأفريقية المعنية، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم من الشركاء.

    وشددت الخارجية الألمانية على أهمية مبادرة قمة العشرين وأفريقيا في دعم التعاون الاقتصادي بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال الإعلان عن مشروعات تساهم في الإسراع بوتيرة النمو في القارة السمراء.

    ومن المقرر أن يعقد الرئيس سلسلة من اللقاءات الهامة علي هامش الزيارة تتضمن قمة مصرية ألمانية مع المستشارة إنجيلا ميركل إلى جانب عدد من القادة و رؤساء المنظمات الدولية المشاركين في القمة، كما تشهد الزيارة التوقيع يوم الثلاثاء علي اتفاقية بقيمة ١٥٤ مليون يورو للاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وحماية البيئة واقتصاديات النفايات الصلبة والتعليم الفني.

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