عمر مروان: تفاعل إيجابي مع تقرير مصر المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان

جنيف- (أ ش أ):

قال الوزير عمر مروان رئيس وفد مصر المشارك في الاستعراض الدوري الشامل لمصر بمجلس حقوق الإنسان، إن جلسة استعراض تقرير مصر في المراجعة الدورية الشاملة، شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل الدول الأعضاء، ما يدل على الإلمام بما تم من جهود وإنجازات في سبيل دعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح رئيس الوفد المصري، في كلمته أمام جلسة استعراض تقرير الترويكا التي عنيت بالمشاورات خلال الاستعراض وتألفت من السنغال وفيجي والمملكة المتحدة، أن وفد مصر يدرك أن ما يطرح في جلسات الاستعراض من استفسارات وتوصيات يأتي في إطار ما تكفله آلية المراجعة الدورية الشاملة، من فرص لتبادل الآراء والخبرات والنصائح من غير مدح أو قدح، وبهدف مساندة الدولة محل الاستعراض، فيما تقوم به من جهود على طريق حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن وفد مصر أحيط علمًا بالتوصيات التي طرحت من قبل الدول أعضاء المجلس، وستكون محل عناية ودراسة دقيقة مع جهات الاختصاص في مصر، على ضوء المحددات الوطنية والإمكانات المتاحة والظروف المحيطة، وعلى أن توافي مصر المجلس بموقفها نحو تلك التوصيات خلال المدة المحددة.

وأكد مروان أن مصر صادقة في المضي قدمًا نحو تحقيق حياة أفضل لشعبها، كي يمارس حقوقه وحرياته في ظل مجتمع آمن يكفل المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.​