وزير الزراعة يفتتح تطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي

القاهرة- (أ ش أ):

افتتح الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تحديث وتطوير معمل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات.

ويعتبر المعمل أحد المعامل المرجعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجالات تحاليله والمعتمد من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS"، طبقا لمواصفة الأيزو 17025:2017 وهو المعمل المرجعي للاتحاد الأفريقي في مجال تحليل "متبقيات المبيدات - العناصر الثقيلة" في الأغذية والأعلاف.

جدير بالذكر أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية هو أحد الجهات الرقابية لبعض الصادرات الزراعية المصرية، وكذا السوق المحلي، ويقوم المعمل بإصدار تقارير سنوية وشهادات معتمدة يومية بالتحاليل للمحاصيل أو المنتجات قبل تصديرها وعدم التصريح بتصدير المخالف منها لشروط الدول المستوردة، وقد ساهم المعمل في تحسين صورة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية وزيادة حجم بعض الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة أمام هذه الصادرات وتحسين جودة المنتج المحلي.

وقد قام المعمل المركزي بتطوير معمل متبقيات المبيدات من خلال عمل أبحاث تطبيقية لتقليل الوقت الزمني لتحليل العينات وإدخال أحدث أنظمة التحاليل بالخدمة واعتمادها من وكالة الاعتماد الفنلندية "FINAS" ، ما ساهم في رفع القدرة الاستيعابية للعينات بالمعمل لتصل إلى ألف عينة في اليوم أغلبها تمثل شحنات زراعية تصديرية وسرعة استخراج النتائج مع الحفاظ على جودتها.