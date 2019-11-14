"عربية النواب تناقش أخر تطورات ليبيا والسودان الأسبوع المقبل

كتب - ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات للجان الصداقة المصرية مع شقيقتها العربية، حيث تبدأ أولى اجتماعاتها الأحد المقبل باجتماع لجنة الصداقة المصرية السودانية برئاسة النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية.

كما تعقد اللجنة اجتماعا مع اللجنة الفرعية للسودان لعرض آخر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية، بالإضافة لاجتماع لجنة الصداقة المصرية - المغربية برئاسة النائب أحمد رسلان لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة كذلك عقد اجتماع للجنة الصداقة المصرية - الليبية برئاسة النائب أحمد رسلان لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية، إضافة لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا.​