  • عاجل:ارتفاع أعداد التلاميذ المصابين بالاشتباه في التسمم ببني سويف إلى 150

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    "عربية النواب تناقش أخر تطورات ليبيا والسودان الأسبوع المقبل

    04:42 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    "عربية النواب تناقش أخر تطورات ليبيا والسودان الأسبوع المقبل

    مجلس النواب

    كتب - ميرا إبراهيم:

    تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، عددًا من الاجتماعات للجان الصداقة المصرية مع شقيقتها العربية، حيث تبدأ أولى اجتماعاتها الأحد المقبل باجتماع لجنة الصداقة المصرية السودانية برئاسة النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية.

    كما تعقد اللجنة اجتماعا مع اللجنة الفرعية للسودان لعرض آخر تطورات الوضع في السودان على لجنة الشئون العربية، بالإضافة لاجتماع لجنة الصداقة المصرية - المغربية برئاسة النائب أحمد رسلان لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية.

    ويتضمن جدول أعمال اللجنة كذلك عقد اجتماع للجنة الصداقة المصرية - الليبية برئاسة النائب أحمد رسلان لعرض خطة عملها أمام لجنة الشئون العربية، إضافة لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا.​

    مجلس النواب لجنة الشئون العربية كمال عامر لجنة الدفاع والأمن القومي

    الخبر التالى:

    شيخ الأزهر يصل روما للقاء بابا الفاتيكان
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان