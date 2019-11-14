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    السيسي من الإمارات: وحدة الصف العربي ضرورة لمواجهة التحديات

    12:21 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    السيسي من الإمارات: وحدة الصف العربي ضرورة لمواجهة التحديات

    السيسي وبن زايد

    كتب - محمد سامي:

    شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية مواصلة العمل على وحدة الصف العربي وتضامنه لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية.

    كان الرئيس السيسي التقى اليوم الخميس بقصر الوطن بأبو ظبي، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهد أبو ظبي.

    وأكد الرئيس السيسي مجددًا عدم سماح مصر بالمساس بأمن واستقرار أشقائها في دول الخليج، وأن أمن الخليج يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر.

    وتطرقت المباحثات بين السيسي وبن زايد إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون مقدرات شعوبها.

    السيسي الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي دول الخليج

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