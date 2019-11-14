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    استقبال رسمي للسيسي في قصر الوطن بأبو ظبي (بث مباشر)

    10:48 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    استقبال رسمي للسيسي في قصر الوطن بأبو ظبي (بث مباشر)

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب - محمد سامي:

    وصل قبل قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر الوطن بأبو ظبي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية في حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

    وحسب وكالة أنباء الإمارات، يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين والتعاون الثنائي الاستراتيجى بينهما وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    تأتى زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربى المشترك.

    السيسي أبو ظبي قصر الوطن محمد بن زايد آل نهيان الإمارات

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