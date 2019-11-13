السجيني معلقًا على ظاهرة التعديات.. "الأنظمة السابقة مكنتش عايزة وجع دماغ"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ظاهرة التعديات أصبحت تؤرق الجميع وتحتاج إلى تعاون وتنسيق بين كافة المؤسسات والوزارات؛ لأن الأوطان تبني بالمؤسسات وليس الأفراد.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة مقدمة من كل من النائبة إنجي مراد والنائبة غادة عجمي حول تدهور حالة منطقة محطة رمسيس والميدان بصفة عامة وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية بمحيط خطوط السكك الحديد.

وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة، إن "التعديات في مصر على كل شكل ولون، وهناك تعديات على الأراضي الزراعية وتعديات على الأراضي المملوكة للدولة وتعديات على أملاك نهر النيل وفروعة وتعديات على حرم الشواطئ وتعديات على نهر الطريق والأرصفة وتعديات من البلطجية في مواقف عشوائية وتعديات من "السياس" في الشوارع، كل هذه الأمور واضحة وضوح الشمس ولا بد أن تتعامل معها المحليات".

وأكد أن مصر دولة كبيرة وبها أكثر من 100 مليون مواطن، متابعًا: "لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإذا كانت قناعة المسؤولين هي التعامل بالقبضة الأمنية فقط في تلك الأمور فهو أمر لا يمكن تصوره والتعلل في ملف الإزالات بالدراسات الأمنية أمر غير مقبول؛ لأن القانون لا يوجد فيه ما يسمى بالدراسات الأمنية واختراع ما يسمي بالدراسة الأمنية كان من الأنظمة السابقة؛ لأنها كانت ترغب في استمرار الوضع والمخالفات على ما هي عليه".

وتابع: "مكنوش عاوزين يوجعوا دماغهم ولكن مصر بتتغير والآن لدينا رئيس قوي ولا يخاف في اتخاذ القرار وعلى الجميع الاقتداء به، ولكن للأسف الشديد هناك قيادات لديها نفس القناعات القديمة على الرغم من وطنيتهم، لكنهم على نفس الثقافة القديمة ومش عاوزين وجع دماغ، ولذلك فنحن الآن نحتاج لأن نولد قناعات قبل إصدار التشريعات ولا بد من منظومة متكاملة بين كافة الوزارات ومنسقها الحقيقي وزارة التنمية المحلية من أجل القضاء على ظاهرة التعديات".