مدبولي يرحب باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية

القاهرة – (أ ش أ):

رحب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باختيار مصر مقرا للاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، متمنياً التوفيق للاتحاد في القيام بالدور الذى يتطلع إليه في تسوية المنازعات الاقتصادية والتجارية المختلفة، بما يعود بالنفع على الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، سامح عاشور رئيس الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية، والمستشار سمير زبدية أمين عام الاتحاد.

وأطلع عاشور، خلال اللقاء، رئيس الوزراء على خلفية تأسيس الاتحاد ليكون أول هيئة متخصصة للتحكيم في القضايا الاقتصادية والتجارية، كما تم تسجيله في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

بدوره، أشار المستشار سمير زبدية، إلى الدور المهم الذى يتطلع اليه الاتحاد في تطوير آليات التحكيم، سواء في المنازعات بين الأطراف العربية أو بين أطراف عربية وأخرى أجنبية، من خلال محكمة التحكيم العربية، ومركز الوساطة لتسوية المنازعات.

وفى ختام اللقاء، سلم رئيس الاتحاد العربي للتحكيم، والأمين العام، درع الاتحاد لرئيس الوزراء، تقديراً للدور الذى تقوم به الحكومة المصرية في تعزيز آليات العمل العربي المشترك.