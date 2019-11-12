فرج عامر: "الصناعة كانت مصدر الربح والآن الكافيهات والشيشة تتصدر"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة كانت مصدر الربح الأول، مضيفا "والآن الكافيهات والشيشة هي مصدر الربح الأول، وهذا يعني انتشار البطالة، فالفائدة الصناعية غير مشجعة على الاستثمار الصناعي واللي بيسرق ويمشى غلط هو اللي بيكسب".

وأشار عامر إلى أن سبب خفض الاستثمار المباشر بنسبة 43% هو أن الدولة لم تفي بالتزاماتها تجاه دعم الصادرات، مطالبا بتطوير النظم الحاكمة لشركات قطاع الاعمال العام لأنها مكبلة.

ومن ناحيته قال النائب إبراهيم القصاص، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الرئيس السيسي اهتم بتجميل مدينة المحلة وإعادة تخطيطها، مضيفا "وشركة غزل المحلة قلعة الصناعة القائمة على محصول القطن، والمنتج انتكس بسبب عدم حمايته، وهناك وزارات تتعاقد على أقطان من الخارج، هناك خلل وغياب تنسيق بين الوزارات".

فيما رأى المهندس محمد فرج عامر أنه قبل الحماية يجب أن يكون هناك تطوير، قائلا: "لكن غياب الحماية والرقابة أضر بالصناعة، وعدد كبير من المناطق الحرة الخاصة ساهمت في ذلك، إلى جانب غياب التطوير، المشكلة تتلخص في عدم التطوير".

وأضاف فرج عامر أن الرقعة الزراعية في مصر محدودة، وأنه يجب استغلالها في زراعة محاصيل تدر عائد ضخم مثل الفراولة، موضحا أن مصر ثاني أكبر دولة مصدرة للفراولة في العالم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب لشركة مصر للغزل والنسيج وعدد من المصانع بالمحلة الكبرى اليوم برئاسة المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.