الوزراء: الداخلية تستجيب لـ3 شكاوى خلال أكتوبر

كتب- محمد غايات:

تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، برئاسة مجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي مع 62 ألفا و568 شكوى وطلبا واستغاثة، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بتيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، وتلقى ورصد الشكاوى من خلال المنظومة وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية لإزالة أسباب تلك الشكاوى، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة 61957، حيث تم توجيه 46613 شكوى لجهات الاختصاص.

واستجابت وزارة الداخلية للاستغاثة المُقدمة من مواطنة وزوجها يبلغان من العمر 69 عامًا بطلب العفو عن نجلهما، الذي أمضى في محبسه بليمان طرة نصف مدة العقوبة، وأفادت الوزارة بأنه تم الإفراج الشرطي عن النزيل بتاريخ 18 أكتوبر 2019.

كما استجابت الوزارة لشكوى مواطن ضد أشخاص بسبب التعدي بالضرب والسرقة عليه، وقام بعمل محضر بمركز شرطة أبنوب أسيوط، حيث اضطلعت الجهات المعنية باستهداف المتهم (م. أ . م) المحكوم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة سرقة بالإكراه في قضية جنايات أبنوب وتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر 2 أحوال أبنوب باستهداف باقي المتهمين المحكوم عليهم، حضروا وأبدوا رغبتهم في عمل إعادة إجراءات في القضية المشار إليها، وبالعرض على نيابة شمال أسيوط قررت إخلاء سبيل المحكوم عليهم، وتم تحديد جلسة بتاريخ 2 نوفمبر الجاري.

واستجابت لشكوى من مواطن لعدم تنفيذ حكم بالحبس ضد المدعو (ع . ف . م) المقيم بعزبة الصعيدي في قضية جنح مركز دمياط 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه، حيث اضطلعت الأجهزة الأمنية باستهداف محل إقامة وأماكن تردد المحكوم عليه (ع. ف . م) عدة مرات وأمكن ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإيداعه بسجن المركز بتاريخ 19 أكتوبر 2019.