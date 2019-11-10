أمطار بمنطقتين واضطراب ملاحة.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة​

كتب- أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان، لها إن طقس الأحد، معتدل شمالًا حتى الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على جنوب البلاد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 30 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 22

الاثنين:

أما طقس الاثنين، فسيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 31 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 22

الثلاثاء:

معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 28 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 32 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 22​