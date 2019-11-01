"الغطريفي" يستعرض "أخلاقيات استخدام الأدوات في الصحافة الاستقصائية" بمنتدى إعلام مصر

كتب - عبدالله عويس:

أعلن النادي الإعلامي، التابع للمبادرة الدنماركية المصرية للحوار، تقديم الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس التحرير التنفيذي لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع "مصراوي – يلا كورة - الكونسلتو"، ورشة بعنوان "أخلاقيات استخدام الأدوات في الصحافة الاستقصائية"، ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر.

ويتحدث "الغطريفي" عن المسموح والممنوع فيما يتعلق بأدوات الصحافة الاستقصائية.

وتناقش الورشة أيضا القواعد التى ينبغي على الصحفي الاستقصائي الالتزام بها من خلال نماذج عملية من تحقيقات استقصائية منشورة في وسائل إعلام دولية ومحلية. وتتناول الأخطاء التي من الواجب تجنبها حتى لا يخالف الصحفي القيم الأساسية للعمل الصحفي المهني.

تقام النسخة الثانية من منتدى إعلام مصر خلال يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات ونماذج الأعمال".

ومنتدى إعلام مصر، فعالية مهنية سنوية للصحفيين المصريين، تتيح لهم الاطلاع على تطورات صناعة الإعلام في العالم، والتعرف على أحدث طرق إنتاج المحتوى وعرضه في وسائل الإعلام، ويعمل المنتدى كنقطة التقاء بين الصحافة والإعلام في عالمنا مع نظرائها في الغرب.

ويتيح المنتدى عرض تجارب ناجحة لمؤسسات إنتاج المحتوى المصرية والعربية والدولية التي تعاملت مع التطورات الرقمية. وارتكزت استراتيجية المنتدى على الشراكة مع مؤسسات الإعلام العربية والمصرية بجانب مؤسسات الإعلام الغربية والدولية لتحقيق التنمية الإعلامية عبر تبادل الخبرات والتشارك من خلال خلق هذه المساحة التي تفسح المجال للتلاقي وعرض التجارب والاحتفاء بالنماذج الناجحة.