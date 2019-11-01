صور من موقع حريق كنيسة شبرا.. ونائب: "الثلاجة السبب"

كتب - محمد نصار:

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج بالقاهرة، إنه زار كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا؛ للوقوف على الحريق الذي نشب صباح اليوم، في مبنى الخدمات التابع للكنيسة.

وأرجع "الطماوي" عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، سبب الحريق إلى "ماس كهربي في ثلاجة خاصة بالكافيتريا أمام باب المسرح"، بعد تفقده المبنى بصحبة عدد من مسؤولي الكنيسة.

ونشر النائب عددًا من الصور من داخل مبنى الخدمات بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق، مؤكدًا أن "التلفيات بسيطة جدًا".

كان قطاع كنائس شبرا الجنوبية، كشف أنه في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة، لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا.

وأضاف القطاع في بيان اليوم، أن "تصاعد الدخان أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبيّن لهم أن هناك حريقًا بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فاستخدموا طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران".

وشدد البيان على عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث، بينما حدثت أضرار طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة، وتقوم الأجهزة المعنية حاليًا بعملها لمعرفة سبب الحريق.

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