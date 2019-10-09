"تريند مزيّف".. حكاية صورة "الجد الهارب من حرب أكتوبر"

القاهرة- مصراوي:

أثارت صورة متداولة عبر موقع "فيسبوك" لرجل عجوز ادعى أحد الأشخاص بهروبه من حرب أكتوبر، جدلًا خلال الأيام الماضية، قبل أن ترد أسرة المُسن لتنفي ذلك "جملة وتفصيلًا".

البداية كانت مع صورة نشرها حساب يحمل اسم "سمير رجب" بإحدى مجموعات "فيسبوك"، مدعيًا بأنه جده وهرب أثناء حرب أكتوبر وسُجن لمدة عام، ليحقق المنشور رواجًا كبيرًا خلال ساعات.

مصراوي تواصل مع أسرة المسن صاحب الصورة "الحاج مختار مغازي"، بمركز بيلا في كفر الشيخ، ومن مواليد سنة 1933.

رشا مختار، ابنة صاحب الصورة، قالت إن والدها التحق بالجيش عام 1952 ولم يشارك بأي حروب حتى انتهاء خدمته عام 1960.

وأضافت لمصراوي، أن أسرتها فوجئت بنشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا التعليق وانتشارها مثل النار في الهشيم، ما تسبب في أذى نفسي لها ولأسرتها.

وتابعت: "سنقاضي الشخص المتسبب في نشر الصورة بهذا التعليق ما وضعهم في موقف محرج أمام أقاربهم وجيرانهم؛ لأن الجميع يعلم أن والدها رجل تقي ووطني يحب بلده".

في اليوم التالي لنشر الصورة، كتب "سمير رجب" منشورًا؛ لتدارك الأمر، اعتذر فيه عن نشر الصورة، موضحًا أنه حصل عليها من محرك البحث "جوجل"، قائلًا: "أنا قولت كلام على البوست بغرض الهزار البحت فيه ناس ماتقبلتش النوع ده من الهزار وفيه ناس أكتر تقبلته وكان ممكن أمشي مع الموجة وهوبا بقيت تريند".

وتابع: "كان ممكن أعمل زي كل التريندات، لكن أنا اخترت الصح ومسحت البوست بعد ساعة واحدة واعتذرت وقولت أنا لو شوفت الراجل ده هبوس على دماغه واعتذرله".