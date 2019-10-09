"فؤاد" تستعرض جهود البيئة في أسبوع المناخ الدبلوماسي

كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللقاء المفتوح مع ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من رواد الأعمال في المجال البيئي الذي يعقد ضمن فعاليات مبادرة الاتحاد الأوروبي تحت عنوان أسبوع المناخ الدبلوماسي بالتعاون مع المبادرة المصرية الألمانية "محادثات المناخ في القاهرة" ووزارة البيئة وذلك بحضور إيفان سوركو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر والدكتور سيريل جان نون، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مجال إدارة المخلفات، كما عرضت قصص نجاح منظومة المخلفات الزراعية والاستفادة الاقتصادية من قش الأرز بتحويله إلى كمبوست وأعلاف ومنتجات اقتصادية أخرى.

وأكدت اهتمام الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية من خلال إنشاء وحدة الجمعيات الأهلية بالوزارة والتي تعمل على بناء قدرات الجمعيات وتنميتها علاوة على قيام الوزارة بدعم مشروعات التخرج البيئية لعدد من طلبة كلية الهندسة كأحد سبل دمج المجتمع في مجال حماية البيئة.

وأضافت الوزيرة، أن مجلس الوزراء اعتمد توصيات خاصة لاتخاذ إجراءات فعلية من خلال عدد من الوزرات كالصناعة والصحة والمالية والبيئة لوضع خارجة طريق للحد من استهلاك أكياس البلاستيك وأن هذا اللقاء مع ممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية سيساعد على خلق حوار بناء حول هذه القضية وبحث البدائل المناسبة.

وتطرقت الوزيرة إلى دور الوزارة في الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وسبل الوصول إلى حلول بيئية ومستدامة كبديل لها وطرح تجربة محافظة البحر الأحمر بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

كما تمت مناقشة رؤية ودور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حماية البيئة من وجهة نظر كل من الوزارة و شركاء أسبوع المناخ وطرح جهود تطويرها بالإضافة إلى طرح فرص ريادة الأعمال في مجال إدارة المخلفات للجمعيات والشباب.

ويهدف اللقاء إلى مناقشة دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في حماية البيئة وخاصة في مجال رفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع بالإضافة إلى عرض جهود الوزارة في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإدارة النفايات الصلبة لحماية البيئة المصرية.

وأكد كل من ممثل الاتحاد الأوروبي والسفير الألماني، دعمهما للعمل البيئي في مصر وإيمانهما بدور الجمعيات الأهلية في حماية البيئة المصرية، معربين عن سعادتهم باللقاء لعرض استراتيجية مصر في إدارة المخلفات الصلبة والحد من استهلاك البلاستيك.