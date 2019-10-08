مدبولي يغادر البرلمان لـ"التزام رئاسي".. و"عبدالعال": سيحضر غدًا

كتبت - ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غادر الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، بسبب ارتباطه بالتزام رئاسي، وسيحضر الجلسة العامة للمجلس غدا الأربعاء.

جاء ذلك خلال مناقشة البيان الذي ألقاه مدبولي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور وزراء المالية محمد معيط، والكهرباء والطاقة محمد شاكر، والتخطيط هالة السعيد، والشباب والرياضة أشرف صبحي، والأوقاف مختار جمعة، والتموين علي المصيلحي، والسياحة رانيا المشاط، والتضامن الاجتماعي غادة والي.

ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب يقدر ارتباط رئيس مجلس الوزراء بالتزام رئاسي في إطار مراعاة البرلمان للمؤسسات الدستورية، منوها بأن رئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والري سيحضرون الجلسة العامة غدا الأربعاء لإلقاء بيان مهم.

وأضاف عبد العال أن عدم وجود رئيس مجلس الوزراء في الجلسة العامة لا يعني عدم وصول صوت أعضاء المجلس للحكومة، لافتا إلى أن الوزراء مستمرون في حضور الجلسة العامة حتى انتهاء المناقشات حول بيان رئيس مجلس الوزراء.

وقال عبد العال إن بيان رئيس مجلس الوزراء سيتم إحالته إلى لجنة خاصة برئاسة أحد الوكيلين، وكذلك إلى اللجان النوعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.​