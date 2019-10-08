وكيل النواب: البرلمان يدعم الرئيس في الحفاظ على مياه النيل

كتبت ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري تحمل الكثير في ظل الإصلاحات التي تتم فى الدولة المصرية، ومن ثم العمل من أجله ضرورة مهمة والتغلب على إشكالياته لابد أن تكون في الأولويات الحكومية.

جاء ذلك في تعقيبه علي بيان رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مؤكدا أن العديد من الإشكاليات في بورسعيد متعلقة بالإسكان الاجتماعي والتعاوني، مع العديد من الإشكاليات المتعلقة بالتعاون بين البرلمان والحكومة قائلا: "بيان رئيس مجلس الوزراء لم يتطرق لإشكاليات التعاون بين الحكومة والبرلمان، وهذا أمر لا بد من النظر له، الردود الحكومية علي مطالب النواب تتأخر كثيرا ولا تأتي بنتائج إيجابية".

وطالب وهدان بضرورة أن يتم الاهتمام بالفلاح المصري غير المسوع صوته، مؤكدا عيل ضرورة العمل على تفعيل مبادرة الاهتمام ورفع كفاءة الطرق الداخلية، مشيرا إلى أن المجلس قام بدوره التشريعي ولكنه يتم نسف هذه التشريعات من خلال اللوائح التنفيذية، وخاصة فيما يتعلق بالمغالاة في تقنين أوضاع الأراضي، مشيرا إلى أن البرلمان ونوابه يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف الحفاظ على مياه النيل.​