"صحة النواب" ترتب زيارة إلى بورسعيد لمتابعة التأمين الصحي الشامل

كتبت- ميرا إبراهيم:

كشف الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن اللجنة تعد زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة؛ للوقوف على الإجراءات المتخذة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وقياس أثر تنفيذ المنظومة، والتي بدأت المرحلة الأولى منها ببورسعيد، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت بطلب لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بخصوص الموافقة على الزيارة، ويجرى تحديد موعدها في أقرب وقت.

كما أوضح "العماري"، في تصريحات اليوم، أن اللجنة ستتقدم بطلب لرئيس المجلس، بتفعيل نظام الزيارات الميدانية لمدة يوم واحد، ليتسنى للجنة تفقد الحالة الصحية في المستشفيات بمحافظات القاهرة الكبرى والمحافظات القريبة التي لا تتطلب المبيت فيها، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة، وبالتالي عدم تحميل المجلس نفقات وتكلفة كبيرة باستثناء التنقلات، مشيرا إلى أن ذلك الطلب يأتي الدور الرقابي للجنة، وتفقد الحالة الصحية في المحافظات.

من جانبهم، طالب بعض النواب بحل المشكلات الخاصة بالإهمال في بعض المستشفيات والوحدات الصحية، وحل مشكلة نقص عدد الأطباء والتمريض، وإعادة النظر فى توزيعهم.

وطالبت النائبة هالة مستكلى، اللجنة بمناقشة مشروع القانون المقدم منها وعدد من النواب، بشأن تنظيم بنوك الدم، نظرا لأهميته الملحة.

بينما، طالب النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو اللجنة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ولجنة التعليم بالمجلس، في موضوعي منظومة التمريض والشهادة الموحدة للدراسات العليا في الأقسام الإكلينيكية.​