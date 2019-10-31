الأحد.. لجان الأوقاف تحدد خططها العلمية

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الأوقاف عقد لقاء موسع يوم الأحد المقبل لجميع رؤساء وأعضاء اللجان العلمية والمتخصصة البالغ عددها 12 لجنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لوضع خطة العام العلمية والبحثية للمجلس مع بدء اعمال تلك اللجان للعام الجديد.

وأوضح الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف- في بيان اليوم الخميس - أن اللجان العلمية بالمجلس ستعقد اجتماعات منفصلة لكل لجنة قبيل الاجتماع الموسع لعرض برامج عملها وخططها المستقبلية بما يساهم في تجديد الخطاب الديني وفق المنهج الوسطى المعتدل.

يذكر أن لجان موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس تنعقد برئاسة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وإحياء التراث برئاسة الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والإعلام برئاسة الدكتور سامي محمود الشريف أستاذ الإعلام، والسنة والسيرة النبوية برئاسة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والمرأة والأسرة والطفل برئاسة الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب الأستاذ بجامعة الأزهر، والدراسات القرآنية برئاسة الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والتثقيف العام برئاسة الدكتور مصطفى محمد الفقي مدير مكتبة الإسكندرية.

كما تنعقد لجان لفكر الحضارة الإسلامية برئاسة الدكتور بكر زكي عوض الأستاذ بجامعة الأزهر، واللغات والترجمة والحوار الحضاري برئاسة الدكتور طه إبراهيم أحمد بدوي الأستاذ بجامعة الأزهر، والمستجدات وتفكيك الفكر المتطرف برئاسة عبد الله مبروك النجار الأستاذ بجامعة الأزهر، والمؤتمرات والندوات والعلاقات برئاسة الدكتور مصطفى محمد العرجاوي، وأحدث اللجان وهى الدراسات الأفريقية برئاسة الدكتور سيد فليفل الأستاذ في الشئون الأفريقية.​