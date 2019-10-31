حدث ليلاً| أول تعليق لمصاب حادث قطار طنطا.. واشتباكات بين المتظاهرين والجيش في لبنان

كتب - محمود علي:

شهدت ليلة أمس وإلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

"ماكانش معانا غير 35 جنيه".. أول تعليق لمصاب حادث قطار طنطا

روى أحمد سمير أحمد، المصاب في حادث قطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، تفاصيل الحادث الذي وقع الإثنين الماضي وأسفر عن مصرع صديقه محمد عيد، بعد مطالبة كمسري القطار لهما بالقفز من القطار أثناء مسيره؛ لعدم دفعهما قيمة التذكرة والغرامة.

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فيديو| ضربها بـ"المقشة".. تفاصيل الاعتداء على سيدة في الشارع بالغربية

شهدت أوساط عديدة في محافظة الغربية ردود فعل متباينة بعد تداول مقطع مصور "فيديو" للاعتداء على سيدة في الشارع داخل إحدى القرى بالمحافظة، ما تسبب في فقدانها للوعي.

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"شائعات مغرضة".. "الطب الوقائي" نافيًا وجود أوبئة وأمراض فيروسية بالمدارس

نفى الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، الشائعات التي ترددت حول انتشار أوبئة وأمراض فيروسية في بعض المدارس.

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مصطفى الفقي: أردوغان لا يجرؤ على خطوة دخول سوريا دون موافقة أمريكية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي مدير مكتبة الإسكندرية، إن هناك تحالفًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يجرؤ على الإقدام على خطوة دخول الأراضي السورية دون الموافقة الأمريكية.

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النجار: "قانون الأحوال الشخصية" لن يُسلم به الرجال والنساء مهما بلغت مثاليته

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن قانون الأحوال الشخصية مأخوذ من الأديان السماوية في الإسلام واليهودية والمسيحية والبوذية وفي الشرائع الوضعية والسماوية، وهو قانون يختلف عن أي قانون آخر.

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محمود كامل يُجمّد عضويته بمجلس "الصحفيين".. والنقابة ترفض

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، الأربعاء، تجميد عضويته بمجلس النقابة؛ لحين إنهاء الأزمة التي نشبت مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بما يحفظ كرامة النقابة وحقوق الأعضاء.

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متحدث "الوزراء": "سنعطي الفلاحين قروضًا ميسرة للانتقال إلى نُظم الري الحديثة"

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن خطة الدولة لتحويل كل نُظم الري في الوادي والدلتا إلى نُظم الري الحديثة ستنطلق مطلق العام المقبل 2020 لمدة 10 سنوات.

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بالصور.. انهيار عقار من 3 أطباق بمنطقة باب الوزير بالقاهرة

أعلنت محافظة القاهرة، انهيار عقار مكوّن من 3 أدوار مساء الأربعاء، في حارة النظيفة بمنطقة باب الوزير بالقاهرة.

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عودة العنف مجددًا لشوارع شمال لبنان مع اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين

اشتبك متظاهرون لبنانيون مناهضون للحكومة في وقت ساعة متأخرة من ليل الأربعاء/الخميس مع قوات الجيش في المنطقة الشمالية من البلاد، غداة تقديمرئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته، تلبية لأحد مطالب المتظاهرين الأساسية.

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البنتاجون يبث صور لعملية استهداف البغدادي

أعلن قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال كينيث ماكينزي، أن عملية قتل البغدادي استخدم خلالها مروحيات وطائرات مسيرة لاستهدافه.

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البنتاجون: أعطينا البغدادي فرصة للاستسلام لكنه قرر تفجير نفسه

أكد قائد القيادة الأميركية الوسطى كينيث ماكينزي، أن عملية استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش أمريكية بحته، واثبتت مدى قوة الولايات المتحدة.

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بوتين: مسيحيو الشرق الأوسط في وضع كارثي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن المسيحيين في الشرق الأوسط يعيشون وضعا كارثياً ويتعرضون للاضطهاد والسرقة، وروسيا تبذل قصارى جهدها لدعمهم.

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الجيش اللبناني ينفي نيته في إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال

نفى الجيش اللبناني نيته في إعلان قيادة الجيش لحالة الطوارئ وفرض حظر التجوار في لبنان.

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وزير الخزانة الأمريكي لـ"العربية": لائحة العقوبات على تركيا جاهزة إذا لزم الأمر

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة.

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مخاوف أمريكية متزايدة من احتمالات تدخلات أجنبية في انتخابات 2020

لا تزال روسيا تشكل هاجسًا للمؤسسات والسياسيين في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020؛ إذ يخشى السياسيون من محاولة موسكو التدخل في الانتخابات كما جرى في 2016 التي جاءت بدونالد ترامب سيدا للبيت الأبيض.

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