محمود كامل يُجمّد عضويته بمجلس "الصحفيين".. والنقابة ترفض

القاهرة - مصراوي:

أعلن محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تجميد عضويته بمجلس النقابة؛ لحين إنهاء الأزمة التي نشبت مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بما يحفظ كرامة النقابة وحقوق الأعضاء.

كان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومرتضى منصور، أصدرا بيانًا مشتركًا؛ لإعلان المصالحة وانتهاء الأزمة، لكنه "جاء دون المأمول، ولم يكن مرضياً لأكثر الزملاء وأنا بينهم"، حسبما قال محمود كامل عبر حسابه على "فيسبوك"، اليوم.

وقال محمود كامل: "ارتكب الطرف الثانى (مرتضى منصور) خلال هذه الأزمة تجاوزات فى حقنا جميعاً كأعضاء في نقابة الصحفيين بدأها بمنع زملائنا أعضاء نادي الزمالك من دخول ناديهم، وتجاوزات مباشرة موجهة إلى شخصي، ولا يسعنى هنا إلا أن أرفضها جميعاً على حد سواء، كما أرفض على الجانب الآخر تحويلها لمعركة شخصية بيني وبين رئيس الزمالك، فالأساس سيبقى هو مصالح الصحفيين وما أنا إلا واحد منكم وممثل لكم، لا أرضى الدنية فى كرامتي كما لا أقبلها فى كرامتكم".

وأضاف: "أسجل رفضي الصريح لمحاولات رئيس الزمالك تسطيح القضية وإنهاءها مستخدماً منطقاً أبوياً لا أقبله كعضو منتخب في مجلس مؤسسة عريقة كنقابة الصحفيين، وأثق أنكم لا تقبلونه، ولا يصح أن تقبل نقابتنا التصالح مع المعتدين على طريقة حصل خير، إذ أننا جميعاً ننشد بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون".

واختتم بيانه قائلًا: "من هذا المنطلق ورفضا لمحاولات البعض تحويل الأمر لخناقة شخصية، على غير الحقيقة فأنا أعلن تجميد عضويتي بمجلس نقابة الصحفيين لحين إنهاء هذه الأزمة بما يحفظ كرامة النقابة وحقوق الزملاء".

لكن مجلس نقابة الصحفيين، أعلن في بيان اليوم، بالإجماع رفض الطلب الذي تقدم به الزميل محمود كامل عضو المجلس لتجميد عضويته بعد أن استشعر الحرج من المشاركة في المناقشات المتعلقة بالأزمة مع رئيس نادي الزمالك بعد ما تعرض له من أذى طاله هو وأسرته.

وأكد المجلس أنه يقدر ما أعلنه محمود كامل أمام المجلس من أنه ليس لديه مشكلة شخصية مع رئيس نادي الزمالك ولن يكون، وأن غضبه الأساسي مبعثه الحرص على مصالح الصحفيين أعضاء النادي، كما أكد المجلس ثقته المطلقة وتقديره لحرص الزميل على مصالح الزملاء وعلى استعادة حقوقهم ورفض أي مساس بها.

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