برلماني عن خفض أسعار البنزين: خطوة إيجابية لآليات السوق الحر

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن خفض أسعار البنزين خطوة إيجابية في مؤشر الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنها خطوة أيضا في فكرة تطبيق آليات السوق الحر.

وأضاف عضو طاقة البرلمان، في تصريح لمصراوي الخميس، أن الآثر الفعلي على الاقتصاد والتضخم لن يكون ملحوظًا، لكن هذه هيّ المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل آليات التسعير، موضحًا أن أن الإصلاحات الهيكلية بدأت في الترسخ.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الخميس، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر.

وأوضحت اللجنة -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس- أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.