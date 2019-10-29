هتافات بنقابة الصحفيين ضد "مرتضى".. ومطالبات باستكمال "الإجراءات التصعيدية"

كتب - مصطفى علي:

ردد عدد من الصحفيين، هتافات ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اليوم الثلاثاء؛ قبل دقائق من بدء اجتماع مجلس النقابة.

وقال صحفيون: "عاشت وحدة الصحفيين.. يسقط مرتضى منصور".

يأتي تلك الهتافات اعتراضًا على الهجوم الذي تعرض له عدد من أعضاء مجلس النقابة، من قِبل مرتضى منصور، قبل أن يصدر بيان مشترك بين "منصور" وضياء رشوان أمس؛ لإعلان انتهاء الأزمة.

ورغم إصدار البيان، إلا أن صحفيين وأعضاء بمجلس النقابة رفضوا التصالح مع مرتضى، وأبدوا رغبتهم في استكمال الإجراءات التصعيدية التي كان مقررًا اتخاذها تجاه رئيس نادي الزمالك في اجتماع اليوم.

وردَّ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على منتقدي جلسة الصلح التي عقدها مع مرتضي منصور، قائلا إنه "فعل ما يمليه عليه ضميره المهني في حماية كيان نقابة الصحفيين التي تقع على كاهله".

وأضاف "رشوان" في تصريحات قبل بدء اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء: "القرار الأول والأخير يعود إلى مجلس نقابة الصحفيين وليس في شخصه"، مؤكدا أنه سيطرح كافة الخطوات التي حدثت في الواقعة وللمجلس حق اتخاذ الإجراء المناسب حيالها.

وقال عدد من الصحفيين الذين حضروا إلى النقابة قبل بدء اجتماع المجلس، إن الواقعة لا تخص شخص النقيب أو عضو المجلس محمود كامل، بل تخص الجماعة الصحفية برمتها مطالبين برد حازم ضد هذه الإساءات.