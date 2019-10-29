تعاون مصري إماراتي لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى الإسكندرية

كتب يوسف عفيفي:

استقبلت غرفة شركات السياحة بالإسكندرية اليوم، وفد هيئة تنشيط السياحة بإمارة دبي في زيارته الرسمية الأولى لمصر؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين.

وقال محمد عزت نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، إن الوفد حضر برئاسة عبدالله يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة بدبي وأحمد المري نائب رئيس الهيئة ورشا جنيدي مساعد مدير مشروع العمليات الدولية بحكومة دبي.

واستقبل الوفد بمقر الغرفة كل من الدكتور أسامة الخولي وكيل أول وزارة السياحة بالإسكندرية، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ومحمد يوسف عضو مجلس إدارة الغرفة، ومريم شنودة عضو مجلس إدارة الغرفة وأحمد شمس رئيس لجنة الفروع بالغرفة.

وأشار عزت فى تصريحات صحفية، إلى أن اللقاء كان مثمرا للغاية وتناول العديد من الموضوعات السياحية وكيفية تطوير وتنمية التبادل السياحي بين البلدين والتجهيز لإبرام عدة بروتوكولات تعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية جاهدة برئاسة على المناسترلي، لفتح أفق التعاون مع شركاء المهنة بالدول المجاورة، ومد جسور التواصل معهم كما حدث مع قبرص وأثمر هذا التعاون عن وصول أول رحلة بحرية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح عزت أنه تم الاتفاق مع الجانب الإماراتي على زيادة الحركة السياحية الوافدة من دبي إلى الإسكندرية.

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