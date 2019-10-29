"الجيزة" تعلن عن لائحة جديدة لساحات الانتظار

كتب- أسامة علي:

أصدرت محافظة الجيزة اللائحة الجديدة لتنظيم العمل بساحات الانتظار بنطاق أحياء ومراكز المحافظة لضمان تحقيق الاستفادة المادية المرغوبة منها ومواجهة أي رسوم إضافية يفرضها العاملون بتلك الساحات على المواطنين.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريح له اليوم الثلاثاء - إن اللائحة الجديدة تستهدف تنظيم العمل ورفع كفاءة ساحات الانتظار الواقعة بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد المحافظة.

وأضاف أن اللائحة تضمنت عددا من البنود منها تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها ساحة الانتظار من حيث الإشراف الكامل عليها والعمل على تحسين الخدمة بها وتشكيل لجنة بكل حي أو مركز تكون مهمتها متابعة انتظام العمل ومتابعة العمالة وتحديد أوجه القصور الفعلية ودراسة الاحتياحات من تجهيزات وأكشاك وأسوار وغيرها وتعيين مدير يختص بكل أعمال الإدارة اليومية.

وأوضح المحافظ أن البنود تشمل أيضا تحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور وتحديد عدد ساعات العمل والقيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة سواء من المواطنين أو الشركات وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات.

وأشار إلى أنه سيتم التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار أو نظام الاشتراكات طبقاً للفئات المنصوص عليها لضمان الالتزام بالمبالغ المقررة وعدم دفع زيادات للمحصل، مؤكدا أن تعريفة العمل بالساحات يتم تحديدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالحي أو المركز وفقاً لإمكانيات الساحة (مميكنة وغير مميكنة) وغيرها من العوامل الأخرى.

وشدد راشد على أن الإيرادات الناتجة من تلك الساحات سيتم استخدامها في المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وذلك في إطار سعي محافظة الجيزة لزيادة وتطوير مواردها المالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها.​