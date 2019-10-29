الأرصاد تحذر من الشبورة: تصل إلى حد الضباب

القاهرة- (مصراوي):

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسود حالة من الاستقرار والتحسن بالأحوال الجوية، على أغلب أنحاء البلاد، عقب موجة الطقس السئ التي شهدتها البلاد، حيث تنحسر فرص الأمطار وتهدأ الرياح نسبيًا، وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، في ذلك الوقت من العام.

وقال خبراء الأرصاد، إن الـ72 ساعة المقبلة، استقرارًا في حالة الطقس، بالإضافة إلى قلة السحب، وإنحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وحذر خبراء الأرصاد من شبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية، قد تصل لحد الضباب ما يعني أن الرؤية تقل لأقل من 1000 متر، مناشدين السائقين توخي الحذر أثناء القيادة، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق واتباع تعليمات المرور.