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وزير الإسكان يصل شيكاغو للمشاركة في مؤتمر المباني شاهقة الارتفاع

10:15 ص الإثنين 28 أكتوبر 2019
وزير الإسكان يصل شيكاغو للمشاركة في مؤتمر المباني شاهقة الارتفاع

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة شيكاغو الأمريكية؛ للمشاركة فى مؤتمر المباني شاهقة الارتفاع، برفقة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم الاثنين، أن المشاركة في المؤتمر العالمي لمجلس المباني شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتنفذها شركة (cscec) الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.

عاصم الجزار مؤتمر المباني وزير الإسكان المشروعات القومية

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