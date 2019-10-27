"الكهرباء": استعدادات مكثفة لمواجهة أعطال الشتاء الطارئة

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه بالتزامن مع بدء دخول فصل الشتاء تقوم الوزارة ممثلة في شركات التوزيع والنقل والإنتاج بتكثيف عمليات الصيانة والاستعداد لاستقبال الشتاء، وموجات الأمطار والسيول المحتملة.

وأشار إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أي انقطاعات طارئة من الممكن أن تحدث، مؤكدا أن مصر لديها ما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية بقدرات احتياطية تمثل 25%، بالإضافة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع والتي لها مردود إيجابي في مجال الطاقة.

وأضاف "حمزة" في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، حيث تقوم حاليا بتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة، مؤكدا أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية إحتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لآى سبب، لعدم تكرار ما حدث في الشتاء الماضي.

وأوضح أن الوزارة استعدت جيدًا لتلافى أخطائها السابقة، مشيرا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء، من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف فى شركات النقل والتوزيع.

وأشار إلى أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدي لموجات الطقس السيء، وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لتلقى أي شكاوى.

وتابع أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يصدر تعليمات مستمرة لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية، ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات المتواجدة في مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات التيار وتكثيف إزالة الأشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء بسبب الرياح.