غدا.. الإفتاء تستطلع هلال شهر "ربيع الأول"

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الاثنين، هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجيمع أنحاء الجمهورية.

وتعلن دار الإفتاء عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، بعد غروب شمس غد الاثنين الـ29 من شهر صفر، الموافق الـ28 من أكتوبر لعام 201.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أعلن أن الثلاثاء الـ29 من أكتوبر لعام 2019، هو أول أيام شهر ربيع الأول لسنة 1441 من الهجرة.​