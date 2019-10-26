انطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم - صور

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كتب- محمد سامي:

انطلقت، اليوم السبت، الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، حيث نظمت إدارة المنتدى عدة ندوات في دول مختلفة.

وتبدأ أولى تلك الجولات في أكاديمية برينت ميديا بمدينة هايدلبرج الألمانية، بهدف عرض رحلة المنتدى منذ نشأته وأهم المشروعات التي أطلقها مثل منصات منتدى شباب العالم.

وبحسب بيان، سيتم تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدى شباب العالم WYF community من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، ولكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.

وتأتي هذه الجولة الدولية للتعريف بمنتدي شباب العالم برعاية إحدى الشركات العالمية التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.​