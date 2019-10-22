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    بسبب الأمطار.. "مصر للطيران" تعلن تأخير بعض الرحلات​

    07:26 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
    بسبب الأمطار.. "مصر للطيران" تعلن تأخير بعض الرحلات​

    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

    كتب - طه عبيد:

    قررت شركة مصر للطيران، تأخير إقلاع بعض رحلات الشركة من مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء؛ لحين وصول أكبر عدد من الركاب الحاجزين على هذه الرحلات؛ حفاظا على التزاماتهم ومواعيدهم المقررة في السفر لوجهاتهم المختلفة.

    وقال مصدر مسئول بالشركة، في بيان اليوم، إن القرار جاء نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة اليوم، على القاهرة والمحافظات المجاورة، ما تسبب في تكدس وازدحام بحركة المرور.

    أشار المصدر إلى تأخر أعداد من المسافرين نتيجة توخي الحذر، وبطئ حركة السيارات في مختلف الطرق بالعاصمة والمحافظات المجاورة.

    مصر للطيران الأمطار الطقس الرحلات الجوية

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