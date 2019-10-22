وزير القوى العاملة: مستعد لسماع شكاوى العمال بشرط عدم توقف الإنتاج

كتب- ميرا إبراهيم:

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوانى لحظة في الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي.

وأشار الوزير، إلى أن هناك تمسكًا بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية في حال وقوع أي مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وانتقد سعفان، اتجاه بعض العمال لوقف العمل وتعطيل الإنتاج، قائلا: "أي عمال ولو كان لهم ١٠٠ مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج".

وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، أكد الوزير، أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل.

وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه وزير القوى العاملة، بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق مع نواب كل محافظة.

وأمام اعتراض بعض النواب، على عدم ملاءمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، قال الوزير: الشاب المتحرك أفضل من الساكن، ويجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة.

وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب بأن بعض ملتقيات التوظيف وهمية، أكد محمد سعفان، أنه بعد كل ملتقى توظيف يستقبل استمارات بعدد الفرص التي تسكين الشباب فيها.

وأكد حسام الجمل، مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاونًا مع الإنتاج الحربي في ١٨ تطبيقًا بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل.

وقال: نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها ٧٠٠ مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة.

ولفت أيضا إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة.

من جانبه أعلن أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة القوى العاملة، افتتاح ٣ مراكز تدريب مهني الفترة المقبلة، أولها في الشرابية، بالإضافة إلى وحدات ثابتة بالمنوفية.