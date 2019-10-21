مصطفى بكري: الحكومة بدأت إجراءات تعيين 34 ألف من عمال التشجير

كتب- أحمد علي:

قال النائب مصطفى بكرى، إن وزارة الزراعة بدأت غي حصر اسماء العاملين المؤقتين بوزارة الزراعه (التشجير) تنفيذا لقرار رئيس الوزراء د مصطفي مدبولي.

وأضاف في بيان صحفى، أن وزير المالية كلف لتنفيذ قرار الحد الأدنى للرواتب على العاملين وعددهم 34 ألف عامل، لافتا إلى أنه سبق وتقدم بشكوى إلى رئيس الوزراء لحل مشكلة العاملين وقد استجاب رئيس الحكومة للطلب ووعد بحل المشكلة".

كان وزير المالية محمد معيط، تعهد أمام مجلس النواب في 9 أكتوبر الجاري، بحل مشكلة عمال التشجير التي وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحلها، موضحا في الوقت نفسه أن وزارته ليست صاحبة الأزمة.

وقال الوزير حينها إن المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يترواح من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عمل، وصدرت فتوى عام 2017 تؤكد ذلك مما صعب من أزمتهم.

وأضاف الوزير أنه "متفهم أن مفيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهنى أوجدلها حل وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتي وحشوف ممكن أحلها إزاي".

كان بكري، قال إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على الحد الأدنى للعاملين بمشروعات التشجير ومؤقتي وزارة الزراعة.

وأوضح بكري، أن مدبولي وافق على الطلب المقدم منه بتطبيق الحكومة الحد الأدنى من الأجور المحدد بـ٢٠٠٠ على مؤقتي وزارة الزراعة.​