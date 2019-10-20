"رياضة النواب" تبحث مع "صبحي" ملف تطوير مراكز الشباب والملاعب بالمحافظات

كتبت - ميرا إبراهيم:

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أشرف رشاد، اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن الإهمال الذي تتعرض له مراكز الشباب، وعدم استكمال منظومة التطوير والتحديث ببعض الملاعب، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن التطوير لن يتوقف فقط عند الأبنية والمعدات والأجهزة الموجودة؛ بل سيشمل بناء الإنسان فكريًا وثقافيًا وبدنيًا، ومن خلال تطوير العامل البشري الموجود بها، بالإضافة إلى المحافظة على الملاعب الموجودة، وكذلك العمل على سرعة إنجاز الملاعب المقرر إنشاؤها.

وأكد "رشاد"، أن الرياضة تمثل قضية أمن قومي للدولة المصرية، وأن القيادة السياسية تؤمن تمام الإيمان بأن الرياضة آلية مهمة لتقدم الشعوب، ولذا فهي توفر كل الدعم اللازم لتطويرها ونهضتها، وخصوصًا وأنها تتعلق بجيل الشباب؛ أمل الأمة وحاضرها ومستقبلها.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة، أن حجم الأعمال التي تم حصرها من الأول من يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019 تتطلب مليارا و41 مليون جنيه، منها ما يتعلق بالإنشاء أو إحلال وتجديد أو تحويل وتنجيل الملاعب أو إنشاء مبان أو تأثيثها أو غير ذلك لمراكز الشباب.

وقال الوزير، خلال كلمته في الاجتماع، إنه أصدر قرارًا بمنع التعامل مع مقاولي الباطن وأن يتم الاقتصار في التعاون فقط مع الجهات الأصلية، مشيرًا إلى أن الأعمال بمراكز الشباب تتولاها وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح أن هناك 226 برنامجا تفاعليا يشارك فيها أكثر من 2 مليون شاب وفتاة، مؤكدا أنه تم رصد موازنة كبيرة لتطوير مراكز الشباب، موضحا أن الأولوية الأولى لمراكز الشباب والأولوية الثانية للنوادي وتم إسناد أعمال الصيانة والتشغيل إلى شركة المدن الرياضية.

وأوضح أن عدد مراكز الشباب اقترب من 5 آلاف مركز، وأن الوزارة تسعى في التوازن بين تشغيل جميع المراكز والأندية المتوقفة، وبين إنشاء المراكز الجديدة، مشددا على ضرورة التفريق بين الإهمال في الإنشاء، والإنشاء، وأن هناك علاقة تفاعلية بين وزارة الشباب وأعضاء مجلس النواب.

وتحدث الوزير، عن استراتيجية الوزارة في هذا الاتجاه، مؤكدا أنه يعمل على ما بداخل مراكز الشباب وليس المباني فقط وما يتم بمراكز الشباب من أنشطة، مشيرا إلى أن هناك مشروعا ومسابقة إبداع مراكز الشباب وبجوائز كبيرة.

وقال إن الوزارة قامت بعمل مشروع تحت عنوان "كنوز مصرية" وهذا البرنامج للطلائع، كما قمنا بتوسيع العمل في مراكز العلوم والابتكار بمراكز الشباب وأندية الفتاة والمرآة والحرف اليدوية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية والسكان وبدأنا بـ100 مركز شباب ونستهدف 600 مركز شباب وناد.