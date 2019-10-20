"اللجنة الدولية للري": ثلث سكان أفريقيا سيعانون نقص المياه في 2030

كتب - أحمد مسعد:

قال رئيس اللجنة الدولية للرى والزراعة "icd"، فيلكس ريندرز، إن أكثر من ثلث سكان أفريقيا والشرق الأوسط سوف يعانون بشكل كبير من نقص المياه في عام ٢٠٣٠، مشيرا إلى أنه سوف يصل نصيب الفرد من المياه لأقل من ألف متر مكعب سنويا.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثاني للمياه بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل ندرة المياه"، اليوم الأحد.

وأضاف ريندرز أن أكثر من ٧٠% من المياه السطحية والجوفية تستغل في الزراعة، وفي عام ٢٠٣٠ يجب أن تصل إنتاجية المياه إلى ٩٥% للإنتاج الزراعي.

وأضاف أن المياه تتشكل في ٩٧% من البحار والمحيطات و١% فقط المياه التي نستطيع أن نستخدمها وهو ما يشكل خطرا كبيرا خاصة مع زيادة السكان.

وأوضح أنه يجب أن يتم استخدام أساليب الرى الحديثة خاصة الرى بالتنقيط وأن يتم الإقلال من الرى بالغمر حتى نحقق إنتاجية أفضل للمياه والعمل على زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية والوصول لأهداف التنمية المستدامة في عام ٢٠٥٠.